DELL de Lucélia jogou em Junqueirópolis pela Copa AMNAP Categorias Menores

As categorias menores do Dell (Diretoria de Esportes Lazer de Lucélia) fizeram suas estreias no sábado (4) no Estádio Municipal Rafael Capelli em Junqueirópolis na primeira rodada da 1° Copa Amnap de Futebol de Campo de Categorias Menores.

Nos três jogos realizados as equipes luceliense sob o comando de Michael, conquistou apenas um ponto confira os resultados:

-SUB-11

Junqueirópolis 1 x 0 Dell Lucélia.

-SUB- 13

Junqueirópolis 2 x 0 Dell Lucélia

– SUB – 15

Junqueirópolis 1 x 1 Dell Lucélia

– Na foto, o garotinho Danilo Guilherme “Mangaia”, 9 anos zagueiro do sub 11 do Dell Lucélia.