FLÓRIDA: Concluídas as obras de implantação de melhoria na escola Octaviano

Foi finalizada no final do mês de fevereiro as obras de implantação de melhorias na Escola Municipal Octaviano José Corrêa de Flórida Paulista.

A Prefeitura Municipal através de processo de licitação contratou uma empresa especializada para a execução de obras de reforma total e modernização do prédio escolar, visando garantir maior segurança aos alunos e equipe da escola.

De acordo com o projeto, foram executados diversos serviços no prédio da escola Octaviano, entre eles: modernização do pátio, reforma da cozinha (piso, forro, parte elétrica e hidráulica), implantação de pia com gabinete e balcão de mármore, adequação dos banheiros e pintura.

A diretora Clélia Maria Corveloni Pardinho, responsável pela gestão da escola, disse que já é possível observar as diferenças. “A reforma ficou excelente; antes quando chovia entrava muita água e agora com a reforma, podemos oferecer um espaço melhor, mais claro e fresco para as crianças”.

Para a execução das obras, a Prefeitura Municipal investiu a importância de R$ 328.668,75, compreendendo a mão de obra e fornecimento de material.

“A reforma não só traz diferenças na estrutura física, mas também na parte motivacional da equipe que trabalha na unidade, pois o ambiente contribui para o processo de ensino e de aprendizagem”, ressalta a secretária municipal de Educação.

De acordo com o prefeito Wilson Fróio Júnior, para a execução da obra na escola Octaviano estão sendo utilizados recursos próprios do município.