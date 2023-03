IRAPURU: Alunos da rede municipal de ensino recebem kits de materiais escolares

A Prefeitura Municipal de Irapuru, através da Secretaria Municipal de Educação realizou no dia 24, a entrega dos kits de material escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino que serão utilizados neste ano letivo de 2023.

De acordo com a secretaria de Educação, os alunos receberam os kits de material escolar, com itens para uso durante as aulas sendo compostos de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino, o que resultou em diferentes kits de material escolar.

“A iniciativa tem como objetivo auxiliar às famílias e escolas na oferta de uma educação com qualidade e dignidade”, ressaltou a Educação.