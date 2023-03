LUCÉLIA: Reunião trata sobre criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Representantes da comunidade feminina de Lucélia realizaram reunião na Secretaria de Assistência Social, com integrantes da secretaria e os vereadores Altair Lopes Maciel e Mariana Valentim, membros da comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal.

O objetivo da reunião foi o de levar ao executivo municipal o pedido para a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM).

De acordo com os idealizadores, a criação do conselho se faz necessária, sendo um espaço em que tanto a sociedade quanto o poder público, por meio de seus representantes, poderão propor, opinar, votar, atender denúncias, fiscalizar e contribuir com a criação e melhoria das políticas públicas.

“Acreditamos que a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será um verdadeiro avanço para as mulheres lucelienses”, afirmam os idealizadores.