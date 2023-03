Pracinha estreia com vitória na Copa Alta Paulista de Veteranos

A equipe do Pracinha F.C. do treinador José Carlos Meira “Tilanga” estreou com pé direito na 16° Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

O time praciense no domingo (5) no campo do Aspumulu venceu por 2 a 0, com os gols Matheus e Gralia o Parapuã E.C.

A segunda rodada marcou os jogos do Osvaldo Cruz E.C. que goleou por 7 a 0 o estreante Pacaembu E.C. Ja o outro estreante o Aspumulu F.C. não fez seu dever de casa e perdeu de goleada por 4 a 1 para o Parque Iguaçu F.C./ Adamantina.

ARBITRAGEM

– Paulo César Almeida “Yogue” (Osvaldo Cruz) e Agnaldo Nascimento

“Té ” (Lucélia).

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol de Lucélia presidida por Osvaldo da Silva “Peixeiro”.

– Na foto, os marcadores dos gols Matheus e Gralia do Pracinha F.C.