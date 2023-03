UniFAI, Sebrae-SP e hiNAP promovem Workshop de Inovação e Empreendedorismo

No próximo dia 11 de março, sábado, será realizado o Workshop de Inovação e Empreendedorismo, das 8h às 12 horas, no Câmpus II do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI).

O evento é promovido por meio de parceria entre a UniFAI, o Sebrae-SP e o Hub de Inovação da Nova Alta Paulista (hiNAP), com o objetivo de ampliar o conhecimento frente à inovação e empreendedorismo, fazendo com que os participantes entendam que a inovação implica em novas funcionalidades ou serviços/produtos que proporcionam agregação de valor de agilidade em processos para gerar competitividade aos negócios ou carreira.

Os interessados podem se inscrever no link https://www.sympla.com.br/workshop-de-empreendedorismo-e-inovacao__1901114.

O organizador do evento, Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon, convida os alunos e membros da comunidade a participarem. “É um workshop de extrema importância, pois é a primeira vez que UniFAI, Sebrae e CREA-SP se unem para desenhar e desenvolver projetos de inovação entre ensino e extensão. É o ponto de partida para quem quer inovar, empreender e mudar sua realidade, seja na carreira ou na empresa. Será muito produtivo e de alto valor”, comenta.