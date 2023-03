FLÓRIDA: Campanha “Pix Solidário” para a Santa Casa é um sucesso

Com o slogan “Pix Solidário: de um real a um milhão, receba a nossa gratidão”, a Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista fez no mês de fevereiro a campanha que resultou em um valor de R$ 7.124,72 sendo revertido na compra de ventiladores para 12 locais que precisavam de melhorias térmicas (consultórios, quartos de internação e observação). Também foi adquirido equipamentos de limpeza necessários para o bom andamento dos cuidados sanitários dos ambientes de promoção da saúde do hospital. Ocorreu também a doação de um ventilador feito por um grupo de amigos.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista é uma instituição filantrópica (sem fins lucrativos) que desempenha atividades de atendimento em urgência/emergência e internações nas clínicas médicas, cirúrgicas, obstétricas/pediátricas e ambulatório.

Também faz atividades complementares de diagnóstico e tratamento (fisioterapia, radiologia, patologia clínica e ultrassonografia). Realiza ações voltadas ao atendimento SUS visando a cura e melhoria da qualidade de vida da população mantendo atendimento 24 horas.

O hospital é cadastrado com 47 leitos (sendo 30 destinados ao SUS), mantendo serviços de RX, maternidade, berçário, pediatria, clínica médica, atendimento de urgência/emergência e atendimentos ambulatoriais.

O provedor Aguinaldo Carvalho diz que a instituição é agradecida por todas as doações, campanhas, convênios, leilões, depósitos financeiros avulsos, trabalhos voluntários e as orações vindas de todas as expressões de fé religiosa.

“Nós vamos continuar com a campanha, pois nossas necessidades sempre são grandes, só para se ter um exemplo o gasto com eletricidade em janeiro foi de R$ 25.890,06, mas com o desconto de doação da Elektro por sermos uma entidade filantrópica conseguimos um abatimento de R$ 10.144,63 resultando um valor a pagar de 15.745,43 que juntando com todas as outras despesas fez chegar a um valor no mês de janeiro de R$ 266.569,53 e com uma entrada de R$ 246.840,84 gerando um saldo negativo no mês de R$ 19.728,69. É por isso que precisamos de toda ajuda possível para continuarmos prestando serviços de saúde a população floridense”, finalizando o provedor Aguinaldo.

As doações para a instituição podem ser feitas pela chave PIX 47929187000176, que é o CNPJ da Santa Casa vinculado à conta corrente 105.643-3 da agência 0920-2 do Banco do Brasil.