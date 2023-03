FLORA RICA: Prefeito participa de reunião buscando novos convênios da Secretaria de Segurança Pública

Em busca de novos convênios para o município, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria participou na segunda-feira (27) de uma reunião da Secretaria de Segurança Pública do Estado em Presidente Prudente.

Acompanhado dos servidores Aleide Buzinaro, chefe de Convênios e Osmar Júnior, secretário de Obras, o prefeito analisou novos programas da Secretaria do Governo do Estado, que visam reforçar a segurança pública do município, trazendo mais conforto e qualidade de vida aos florarriquenses.

Vários convênios foram apresentados para apreciação do executivo durante o encontro com o responsável pela cidade, o coronel da 2ª Cia. capitão Eder Bressan, entre eles o Sistema Detecta, que garante o monitoramento das entradas da cidade com uso de câmeras e o Programa Atividade Delegada, voltado à fiscalização de sons excessivos e licenças.

Estes e mais convênios serão analisados pelo poder executivo, a fim de aderir aos mais viáveis à realidade de Flora Rica, logo, contribuindo com a segurança e auxiliando nas atividades operacionais e investigativas da polícia.