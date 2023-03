Homem e mulher morrem em acidente em rodovia de Itatinga

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um Celta e uma carreta, no final da tarde desta segunda-feira (6), nas imediações do quilômetro 1 da rodovia José Sab (SPA 216), acesso à rodovia Castello Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru), onde ocorreu uma colisão frontal.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária de Botucatu, por conta do impacto da batida, registrada na mão de direção do caminhão, os dois veículos foram lançados para o acostamento. O motorista do carro, de 54 anos, e a passageira, de 58 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O caminhoneiro não se feriu.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.