OSVALDO CRUZ: Prefeitura remove arquibancadas de ferro do Estádio Municipal

O Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val em Osvaldo Cruz está passando por melhorias que visam garantir a segurança e o conforto do público que frequenta o local.

Agora, a pedido da Polícia Militar, a Prefeitura de Osvaldo Cruz removeu as arquibancadas de ferro por medida de segurança aos torcedores.

Essa retirada marca o final da primeira etapa de investimentos que totalizam quase R$ 1 milhão para a concretização da segunda etapa de melhorias.

O objetivo é tornar o estádio um espaço ainda mais agradável e seguro para todos os torcedores que frequentam os jogos.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz está empenhada em garantir um espaço esportivo de qualidade para todos os moradores e visitantes da cidade.

“Essa é apenas a primeira de muitas outras melhorias que virão e em breve haverá mais novidades sobre as melhorias no Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val”, finalizou a Prefeitura.