25º Batalhão da Polícia Militar comemora 44 anos

Fizeram o uso da palavra ao final do evento o prefeito de Dracena André Lemos, a Comandante Interina do CPI-8 Tenente Coronel PM Renata Fassina, mais alta autoridade militar do evento e o Tenente Coronel PM Ivan Garcia de Oliveira, Comandante do 25º BPM/I.



Foi servido um café da manhã e homenagens as mulheres.