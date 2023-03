Colisão frontal por muito pouco não termina em tragédia em rodovia

Quatro professoras podem dizer que nasceram de novo, após uma colisão frontal entre o carro em que elas estavam e um caminhão betoneira na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval, na tarde desta quarta-feira, 8.

De acordo com o motorista do caminhão, ele seguia para Claraval para realizar um serviço, quando na ponte do rio Canoas, divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, uma colheitadeira invadiu a pista para passar na ponte.

Para não bater na colheitadeira, o caminhoneiro desviou do veículo, invadiu a pista contrária e bateu frontalmente com um carro que seguia no sentido oposto. O trecho da colisão é de curva e de baixa visibilidade.