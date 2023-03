Ex-aluno de Medicina Veterinária é aprovado para Programa de Doutorado na Unesp de Botucatu

O ex-aluno do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Giordani Mascoli de Favare, foi aprovado para o programa de Doutorado na Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu.

Giordani se formou em 2018 e seu foco sempre foi trabalhar com equinos. Atuando em gestão de haras, nas áreas de clínica e cirurgia a campo e reprodução, o profissional resolveu se aprofundar nos estudos, concluindo o mestrado na área de Parasitologia Veterinária na Unesp.

No fim do ano passado, Giordani recebeu a ótima notícia da sua aprovação para o programa de Doutorado na Unesp de Botucatu, que recebeu a nota máxima 7 na avaliação realizada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), correspondente à excelência internacional.

Com ênfase na Parasitologia em Equinos, o médico veterinário iniciou seu projeto de pesquisa no início deste ano. “Está sendo uma ótima experiência, o que me permite fortalecer meus conhecimentos. Sempre vou lembrar e reconhecer a UniFAI como a instituição em que dei o primeiro passo e que me deu todo o suporte para iniciar na área científica. Inclusive, aconselho a todos os alunos seguirem este caminho, pois atualmente, o mercado de trabalho exige diferenciais. Hoje, o mestrado e doutorado são pré-requisitos não só para a docência, mas para assumir importantes cargos em grandes empresas e indústrias”, ressalta.