FLÓRIDA: Deputado destina verba de R$ 200 mil para equipamentos no setor de Saúde

O prefeito Wilson Fróio Júnior recebeu esta semana um ofício do deputado estadual Vinicius Camarinha informando a destinação de mais uma verba para Flórida Paulista.

De acordo com o deputado, o governador do Estado autorizou a liberação de uma verba através da Secretaria Estadual de Saúde indicada através de emenda parlamentar para a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista no valor de R$ 200 mil.

Esta verba destinada pelo deputado Vinicius Camarinha tem como objetivo a aquisição de equipamentos, mobiliários ou materiais permanentes destinados exclusivamente para o setor de Saúde de Flórida Paulista.

O prefeito Fróio ressaltou a parceria com o deputado Vinicius Camarinha em favor da comunidade floridense e agradeceu o parlamentar pela destinação de mais esta importante verba para o setor de Saúde.