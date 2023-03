FLÓRIDA: Homenagem ao Dia da Mulher é realizada no Fórum

Foi realizada nesta quarta-feira (8), no Fórum da Comarca de Flórida Paulista, uma homenagem para as mulheres que são serventuárias do Poder Judiciário e Ministério Público.

A iniciativa proporcionou para as participantes um café especial em comemoração ao Dia da Mulher.



O evento foi idealizado pela juíza de direito Dra. Ruth Duarte Menegatti e pelo promotor de justiça Dr. Samuel Camacho Castanheira, sendo estendida também para as mulheres que frequentaram o Fórum hoje.



Em alusão à data, as mulheres e homens que trabalham na Fórum vestiram roupas rosas.