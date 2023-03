IRAPURU: Festa do Peão acontece de 4 a 6 de maio e anuncia shows

Nesta terça-feira, dia 7, a Comissão Organizadora apresentou a população Irapuruense e região a grade completa com as atrações da 30° Festa do Peão de Irapuru 2023.

Com apoio total da Prefeitura Municipal de Irapuru e Câmara Municipal, a Festa do Peão acontece de 4 a 6 de maio, em comemoração aos 75 Anos de Irapuru.

A Festa do Peão de Irapuru terá portões abertos todas as noites, rodeio em touros, praça de alimentação, parque de diversões, shows de sucesso nacional e camarote.

A grade de shows anunciada, mostra que o evento será o maior já realizado na história de Irapuru e terá na abertura no dia 4 de maio a sensacional dupla João Bosco & Vinicius; já no dia 5 terá a presença do cantor Lucas Lucco e no sábado o show terá a renomada dupla Munhoz & Mariano.