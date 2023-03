Reitor e vice da UniFAI cumprem agenda em Brasília em busca de parcerias

O reitor do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e o vice-reitor da Instituição, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, cumprem agenda em Brasília (DF) nesta terça-feira, 7.

Pela manhã eles foram recebidos no Palácio do Planalto pela equipe do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em busca de parcerias para a aquisição de equipamentos para as clínicas da Instituição.

“Queremos, com essas parcerias e com o apoio do Governo Federal, melhorar a qualidade dos serviços prestados pela UniFAI, aprimorando a capacidade técnica dos alunos, trabalhando pelo desenvolvimento do município de Adamantina e da região da Nova Alta Paulista”, enfatizou o reitor.

De acordo com o ministro Alexandre Padilha, o Governo Federal “tem orientado toda a equipe para atuar em prol do desenvolvimento social, econômico e educacional dos municípios de toda a região”.