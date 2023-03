SALMOURÃO: Parceria entre Prefeitura e Polícia Militar garante mais segurança para a zona rural

A Prefeitura de Salmourão também trabalha firme na área da segurança e desenvolve parcerias que promovem mais qualidade para a população.

Uma dessas ações é o “Programa Cidadania no Campo – Município Agro”, com o Projeto Vizinhança Rural Solidária, que consiste em patrulhamento especial nas áreas de zona rural, com veículo específico para as rondas policiais que acontecem sempre aos finais de semana, feriados e também em dias úteis alternados entre segunda e sexta-feira.

Durante o patrulhamento, as equipes visitam as propriedades rurais, conversam com os moradores e estão atentas a todas as movimentações suspeitas de pessoas e veículos, garantindo assim uma segurança personalizada para os agricultores, trabalhadores e ainda visitantes de áreas rurais do município de Salmourão.

Além das visitas e patrulhamento de caráter ostensivo, os policiais militares podem ainda realizar a abordagem de pessoas suspeitas, realizar buscas e consultar a situação de veículos e seus condutores, além de oferecer apoio para outras equipes e modalidades de policiamento, caso exista essa demanda.

Nesta parceria, a Prefeitura Municipal de Salmourão, garante a manutenção e o abastecimento do veículo e ainda disponibiliza os recursos para realização do pagamento dos policiais militares que realizam os serviços de patrulhamento. Com isso, toda a população, agricultores e trabalhadores da zona rural, contam com mais essa opção de segurança para viver e trabalhar no campo.

(Com informações da Ass. de Comunicação)