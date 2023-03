Duas meninas morrem em acidente entre trem e ônibus escolar da Apae em Jandaia do Sul

O capitão Wallacy Xavier de Souza de Araújo, do Corpo de Bombeiros, informou que as crianças morreram no local. As idades ainda não foram divulgadas.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 29 pessoas seguiam no ônibus, sendo três monitores, o motorista e 25 crianças.

Com a batida, o veículo foi arrastado por cerca de 30 metros. Os estudantes voltavam para casa quando o ônibus foi atingido pelo trem.

Segundo os bombeiros, alguns passageiros foram arremessados a cerca de 40 metros do local.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pelo acidente, que aconteceu na Rua Presidente Kennedy, no bairro Vila Rica, zona urbana de Jandaia do Sul.

“A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em Jandaia do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo se recuperem desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas”, declarou, em nota, o governador em exercício, Darci Piana.

Concessionária se pronuncia