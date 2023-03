FLÓRIDA: Vereador alerta sobre problemas em asfalto recém-construído na avenida Aguapeí

Em sessão realizada na noite da última segunda-feira (27), o presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, professor Rafael, utilizou a Tribuna para reclamar e apontar problemas apresentados no asfalto da recém-pavimentada avenida Aguapeí na Vila Monteiro, no trecho entre as imediações do recinto de rodeio e o Cemitério Municipal.

Segundo professor Rafael, desde que foi entregue, a obra contava com irregularidades de pavimento, encontrando-se com ondulações e agora, começa a ceder e apresentar buracos em alguns pontos, conforme imagens apresentadas no telão da Câmara e simultaneamente na transmissão ao vivo.

O vereador frisou ainda que se trata de um asfalto construído em menos de um ano – já que a obra foi concluída em maio de 2022. “Caso não seja tomada uma providência com urgência, ou cobrança da empresa, acionamento de seguro ou outra, corre-se o risco de que em um curto espaço de tempo a avenida que por anos esperou a melhoria não tenha mais o pavimento. Talvez não seja culpa da Prefeitura e sim da empresa, isso está vergonhoso para o nosso município. Algo tem que ser feito com urgência visando solucionar o problema”, alertou o vereador professor Rafael.