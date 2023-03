MARIÁPOLIS: Vereadores pedem melhorias no Estádio e adaptação para a prática de futebol médio

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis foi apresentada uma indicação sugerindo a Administração Municipal a troca do gramado e aquisição e disponibilização de traves móveis para a prática de treinos, bem como partidas de futebol em formato de futebol médio no Estádio Municipal.

A indicação foi apresentada pelos vereadores Sigmar Dantas Pereira, Aparecida Ribeiro Sensiarelle, João Luiz Aparecido Belloni e Juliana Lourenço.

De acordo com os vereadores, eles foram procurados diversas vezes por participantes do esporte que pedem um local para essa prática esportiva de futebol médio.

Ressaltaram ainda os vereadores que a prática do futebol médio no campo do Estádio Municipal está inviável, primeiro pelo tamanho do campo e em segundo lugar pelas condições do gramado.

“Desta forma, indicamos a troca da grama do Estádio Municipal e a colocação de traves móveis como medidas provisórias para a prática do futebol médio, todavia, reafirmamos a necessidade de construção de um local apropriado para essa prática esportiva e também uma reforma no estádio com cobertura. Assim, entendemos que seja justa e necessária o atendimento da referida indicação”, justificaram os vereadores.