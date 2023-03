Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis em bar

A Polícia Civil, por intermédio da Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), apreendeu nesta quarta (8), três máquinas caça-níqueis e uma máquina de aposta de jogo do bicho, e ainda dois recibos de apostas feitas. A ação policial ocorreu em um bar localizado no centro de Dracena.

A descoberta aconteceu após de trabalho investigativo realizado pelos os agentes das Unidades Especializadas, a fim de apurar uma denúncia anônima que dava conta que no referido estabelecimento comercial estava acontecendo o delito de jogo de azar. No local os policiais civis encontram e apreenderam: três maquinas caça-níqueis, uma máquina de aposta de jogo de bicho, e ainda dois recibos de apostas já realizadas.

Uma equipe da Polícia Técnico Cientifica foi acionada e realizou a perícia dos equipamentos no local. O proprietário do estabelecimento comercial será ouvido oportunamente na esfera de polícia judiciária, e após recebimentos dos laudos periciais, os autos serão remitidos para apreciação do Poder Judiciário.