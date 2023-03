Acidente entre ônibus de trabalhadores e caminhão deixa quatro feridos

Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (10), no km 373 da Rodovia Assis Chateaubriand, próximo a Parapuã, deixou quatro pessoas feridas.

De acordo com as primeiras informações, a colisão lateral entre um ônibus do transporte de trabalhadores e um caminhão guincho, resultou em ferimentos leves em quatro pessoas.



Os veículos ficaram bastante danificados e o tráfego precisou ser interrompido na via.

Profissionais do Departamento de Estradas de Rodagem, Polícia Militar e de socorro atuam nesta ocorrência que segue em andamento.