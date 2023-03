Atlético Ousadia de Mariápolis organiza 2º Torneio Regional de Futebol Médio neste domingo

Os dirigentes da equipe da Família Atlético Ousadia organizam o dia todo, no domingo (12), a partir das 8h30 no Estádio Municipal Benedito Antônio João em Mariápolis, o 2° Torneio Regional Aberto de Futebol Médio, que contará com a participação de dezesseis equipe de Mariápolis e município vizinhas.

Confira os duelos que serão realizados:

1º Jogo 8h30 (com 15): Caiabu x Atlético Pacaembuense

2º Jogo 9h15: Santos Studio fitnees x Legados Brothers/Destemidos

3º Jogo 9h45: Atlético Ousadia/ LW / Gralha Poços/Ver:Fernando Rombaldi / Ver. Bicudo/Ambar Solar/Bar do Burra x Monterrey/Ver. Fernando Rombaldi

4º Jogo 10h15: Zona Sul x Atlético Paulista

5º Jogo 10h45: C.A.Morro /Restaurante Panela Caipira/ Marcin funilaria/ Baraka vereador/Fabrício Carpinteiro/Serralheria Santos x Furacão/ JBVE CONSTRUTORA / Vidraçaria Xavier, 6° Jogo 11h15: Red Bull / Eletrônica Pigari’s / Joia Gás / Barbershop Seu Zé x Portuguesa

7º Jogo 11h45: Bela Vista/Duchão Metais x Amigos

8º Jogo 12h15: Adamantina City/Jw Conveniência/Lebod Cortes/Barbearia João Brondino/Marquezine veículos x Salmourão FC

No local haverá completo serviço de bar e som ambiente à todos presentes no evento esportivo.