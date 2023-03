Caminhoneiro morre em grave acidente de trânsito

O caminhoneiro Diego Ferreira Neves, 33 anos, faleceu vítima de acidente de trânsito que teria ocorrido na Rodovia Castelo Branco, altura dos municípios de Araçariguama (SP) e São Roque (SP), na madrugada desta sexta-feira, dia 10. Segundo uma irmã da vítima, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 48, por volta das 01h30 da madrugada de hoje.

O motorista Diego Ferreira Neves estava com um caminhão de uma transportadora de Bastos. As informações fornecidas por um outro motorista bastense são que, por motivos a serem apurados pela perícia técnica, pode ter ocorrido uma colisão na traseira de outro caminhão. O bastense teria sido retirado das ferragens com vida, más falecido a caminho do hospital.

A mãe do caminhoneiro disse a reportagem que o corpo deve chegar a Bastos no período da noite para o velório. O motorista Diego Ferreira Neves era casado com a Tatiane e tem três filhas: Nathaly, Mariany e Maria.