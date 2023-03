Carro perde controle, bate contra defensa metálica e homem acaba preso com 115 kg de maconha

Já no município de Álvares Machado, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica da rodovia. No interior do carro, os policiais localizaram 124 tabletes de maconha, que totalizaram 115,600 kg.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de droga e encaminhado para a Polícia Federal, em Presidente Prudente. O carro e o entorpecente foram apreendidos e o envolvido permaneceu à disposição da Justiça.