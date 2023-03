COMEÇA AMANHÃ! Primeira Mostra de Ferromodelismo reúne maquetes e miniaturas do transporte sobre trilhos

O ferromodelista também afirmou que a comercialização e a utilização de escalas predominantes no Brasil são as do modelo HO (1:87).

“A escala HO tem uma boa proporção para se fazer uma maquete que concilia tempo, espaço e dinheiro. Outro fator de peso é a variedade disponível em HO no Brasil, é de longe a maior de todas as escalas. Com a tendência de residências e apartamentos menores, as escalas N e Z ganharam espaço. Mas a HO ainda deve dominar o mercado por um bom tempo”, finalizou Lussari.

Clube de Ferromodelismo

O Clube de Ferromodelismo de Presidente Prudente foi inaugurado no dia 30 de julho de 2022, durante o 1º Encontro de Ferromodelismo da cidade. Responsável pela mostra, o espaço conta com cerca de 30 associados atualmente.