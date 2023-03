FLÓRIDA: Senadora Mara Gabrilli destina verba de R$ 150 mil para a Saúde

Na semana passada o prefeito Wilson Fróio Júnior recebeu oficio da senadora Mara Gabrilli informando a destinação de recursos orçamentários para Flórida Paulista através do Orçamento Geral da União.

No ofício, a senadora comunica a destinação de recurso no valor de R$ 150 mil atendendo solicitação do prefeito Fróio através do Ministério da Saúde do Governo Federal.

O recurso é oriundo de emenda individual de autoria da senadora Mara Gabrilli para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à Saúde de Flórida Paulista para cumprimento de metas no Estado de São Paulo.

O prefeito Fróio agradeceu a senadora Mara Gabrilli por atender a sua solicitação e ressaltou que a verba será de grande importância para o município já que o setor de Saúde é prioridade, atendendo diariamente a população floridense.