MASTER CHOPP: seu delivery 24 horas

Completa! A Master Chopp de Flórida Paulista é o seu delivery 24 horas, em qualquer dia ou lugar.

A Master Chopp Distribuidora, atua no segmento de disque-entrega de Chopp Puro Malte, com atendimento 24 horas, de domingo a domingo, inclusive nos feriados.

Instalada em Flórida Paulista, atende toda região da Alta Paulista, com Delivery 24 horas.

Para curtir com a família ou os amigos o chopp de sua preferência com a tranquilidade de contar com todo o suporte e a prestatividade de Nilson Bertoni, que dispõe para os clientes a comercialização de chopp em barris com opções de escolha em litragem, growler e outras opções, basta ligar: (18) 99715-8335.

Com endereço físico na Rua Espírito Santo, 153, a Master Chopp é a primeira da Cidade Amizade especializada no segmento e oferece também o aluguel de mesas e cadeiras, carvão e outros produtos para sua festa ou evento de qualquer porte e para quantas pessoas você quiser. Atendendo as cidades vizinhas com delivery.

Entre as marcas oferecidas estão o Chopp Haven que está fazendo sucesso entre os apreciadores da bebida e também as opções: Antártica; Heineken; Brahma e Itaipava.

Na Feira Livre de Flórida Paulista você pode e “sextar” em grande estilo, aproveitando para conhecer a nova opção de Chopp e “Viver a experiência Haven”, além de saber mais sobre os serviços prestados pela Master Chopp.

Em breve com a novidade de poder saborear a bebida no happy hour e de uma forma bastante diferente. Aguardem!