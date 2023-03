PARAPUÃ: Executadas obras de recapeamento em ruas no bairro Vila Santa Helena

Foi finalizada pela empresa contratada pela Prefeitura de Parapuã as obras de recape em diversas ruas no bairro Vila Santa Helena.

Para a execução do serviço, a Prefeitura de Parapuã realizou processo licitatório, sendo vencedora a empresa Sollis Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Os serviços de recapeamento asfáltico já foram executados e agora deve ser implantada a sinalização vertical e horizontal.

No total está sendo investido o valor de R$ 670.829,36, sendo R$ 500.000,00 provenientes do Governo do Estado de São Paulo através do Programa Especial de Melhorias (PEM) e R$170.839,36 que serão derivados de recursos do município.

As ruas que estão recebendo as benfeitorias são: rua Pará entre a avenida Pernambuco a rua Florianópolis, conjunto habitacional Nosso Teto Rua Mato Grosso, rua Minas Gerais (toda extensão), rua Curitiba entre as ruas Pará e Minas Gerais, rua Niterói entre as ruas Pará e Minas Gerais e rua Florianópolis entre as ruas Pará e Minas Gerais.