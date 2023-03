FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio realiza 5ª rodada neste domingo

Neste próximo domingo (12) acontecem três jogos válidos pela 5° rodada do Campeonato de Futebol Médio 2023.

No último final de semana rodada foi cancelada devido às fortes chuvas que ocorreram durante a madrugada de domingo.

De acordo com o secretário de Cultura, Esportes e Lazer Luizinho Aléssio, os jogos da 4ª rodada serão remarcados em outras datas.

Abrindo os jogos da rodada, às 8 horas em partida válida pelo Grupo A, Juvenas F.C. busca sua primeira vitória contra a forte equipe do Império do Corte, no jogo seguinte pelo mesmo grupo, Magrão Ferro Velho/Eletro Lis busca continuar na liderança contra o Supermercados Ikeda. Já pelo Grupo B, acontecerá a disputa pela primeira colocação entre as equipes do JapaCar/Bar do Catenga e Indaiá/Primeira Veículos.

