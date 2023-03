ADAMANTINA: Feira da Mulher Empreendedora registra mais de duas mil pessoas

Vendas. Networking. Encomendas. Essas três palavras definem a Feira da Mulher Empreendedora realizada no último sábado (11), na Estação Recreio. De acordo com a 2ª Companhia da Polícia Militar, mais de duas mil pessoas passaram pelo local.

A iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, reuniu empreendedoras de diversos segmentos e a população marcou presença não só para prestigiar o evento como também para comprar, conhecer e encomendar.

Antes mesmo da abertura oficial, as pessoas já estavam circulando pelos espaços das empreendedoras.

“Onde essas mulheres estavam? Essa, com certeza, foi a pergunta que eu mais ouvi e elas estão aqui, pois acreditaram e apoiaram a realização da feira”, afirma Luciana Pereira, secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Silvana Rosa, do atelier Aquela Bela Mesa, agradeceu a Luciana e toda a equipe da comissão organizadora da feira da mulher empreendedora.

“O evento foi sensacional! Ele proporcionou para nós mulheres empresárias de garra e coragem, a oportunidade de divulgar e tornar conhecido nosso trabalho”, assegura.

Patrícia Rúbia conta que na noite anterior a feira ficou acordada para poder terminar as peças. “Tive dengue e minha produção atrasou, mas eu vendi e fiz vários contatos”, conta.

As proprietárias da Pedaço de Gaia também agradeceram a todos os envolvidos na organização e planejamento do evento. “Já estamos aguardando a próxima feira”, garantiram.

A realização da segunda edição da Feira da Mulher Empreendedora já está marcada e será no mês de junho. “Optamos por fazer a cada três meses, pois as empreendedoras tem tempo de produzir as suas peças”, diz Luciana.

Segundo ela, agora é hora de ter um feedback das participantes para que a próxima seja ainda melhor. “Disse para elas que todas estavam fazendo parte de um projeto piloto que deu certo. Agora, vamos ouvi-las para a próxima edição. Queremos entender o que elas precisam e como vamos melhorar”, finaliza.