Caiabu e Red Bull estão na semifinal da Copa Arena de Pracinha

Caiabú F.C. e Red Bull F.C./Pracinha estão nas semifinais da 1° edição da Copa Arena Regional de Futebol Society de Pracinha.

As duas equipes garantiram a classificação para as semifinais ao derrotar seus adversários, sendo o Sagres F.C. e a Agropecuária F.C. em partida realizada pela segunda fase das quarta de finais (mata mata) realizada na quinta-feira (9).

OS JOGOS

O time do Caiabú F.C. do treinador Casquinha com os gols marcados por Garrincha (2) e Alan Boy venceu por 3 a 1 o Sagres F.C.

Já no clássico praciense o Red Bull F.C. do treinador Rafael Dias não tomou conhecimento do Agropecuária F.C., e aplicou a goleada por 8 a 2. Destaque para o jogador Vitor Augusto /Estrela do Norte, que balançou as redes 5 vezes, enquanto Luquinha Moreira, Vinicius Herrero e outro contra fecharam a goleada.

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes – Coordenação- Juninho do Esportes.

– Na foto os jogadores Garrincha (Caiabú) e Vitor Augusto (Red Bull) destaque das suas equipes.