Em tiroteio, homem de 28 anos é baleado no rosto e ombro

A PM foi informada ainda que, no momento da tentativa de homicídio, uma pessoa não identificada pulou o muro do bar, que dá acesso a um terreno baldio, e fugiu do local. Os policiais realizaram uma vistoria no terreno e localizaram um chinelo, um óculos de sol e um aparelho celular.

Os disparos de arma de fogo também atingiram um carro que estava estacionado em frente ao bar e o proprietário do veículo informou aos policiais que seu carro foi atingido na parte dianteira, próximo ao para-lama.

A Polícia Científica compareceu ao local, onde foram periciados os veículos que sofreram danos, além de perícia no local onde a vítima caiu e no terreno baldio, onde foram encontrados os itens.

A PM informou também que o carro da vítima foi abandonado na Avenida Manoel Goulart, na Vila Nova. O veículo também passou por perícia e foi apreendido administrativamente.

A vítima estava hospitalizada e não foi possível ouvir a sua versão dos fatos durante a elaboração do Boletim de Ocorrência.

O chinelo, o aparelho celular, o óculos e as cápsulas deflagradas foram apreendidas e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida na face e no ombro.