FLÓRIDA: Fundo Social faz entrega de peças arrecadadas no Varal Solidário

O projeto “Varal Solidário” desenvolvido pelo Fundo Social de Flórida Paulista realizou no começo do mês de março a entrega das peças arrecadadas.

Com apoio da Prefeitura de Flórida Paulista, centenas de pessoas foram beneficiadas com peças de roupas de todos os tipos, lençóis, travesseiros, sapatos, entre outros produtos.

O Fundo Social ressaltou que todos os itens doados pela população floridense então em bom estado de conservação.

A presidente do Fundo Social Nelci Ramalho de Araújo Fróio ressaltou o trabalho de toda a equipe para que a ação se tornasse um sucesso e também agradeceu a população que colaborou com as doações.