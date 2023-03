IRAPURU: Câmara abre inscrições para concurso público, com vagas para contador e advogado,

A Câmara Municipal de Irapuru publicou o edital de concurso público para as vagas de contador e advogado, com salários de R$ 3.608,32 e R$ 2.773,63, respectivamente, mais auxílio alimentação de R$ 597,34.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 10 a 30 de março de 2023, exclusivamente via internet por meio do site da Consesp.

As inscrições só serão recebidas pela internet com taxa de R$ 40,00 para ambos os cargos.

Para a função de contador, o trabalho é de 40 horas semanais e para assumir o trabalho é necessário ter diploma em Ciências Contábeis e Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Para o cargo de advogado, a carga horária é de 12h semanais e é necessário ter diploma de Bacharel em Direito e Comprovante de inscrição junto a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 16 de abril de 2023. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, conhecimentos em informática e específicos. Para o cargo de advogado também haverá a etapa de peça jurídica.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.