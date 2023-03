Mulher morre após cair em escada rolante de hipermercado de Inúbia Paulista

Neste domingo (12), por volta das 11h18, uma mulher de 82 anos de idade morreu após sofrer uma “queda da própria altura”, na escada rolante de um hipermercado de Inúbia Paulista.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar ao local, a equipe de serviço localizou a vítima no piso superior do estabelecimento próximo da lanchonete, caída com sangramento na face e inconsciente.

Em estado considerado grave pelas equipes de socorro, ela foi levada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde infelizmente faleceu devido a gravidade das lesões sofridas, conforme a PM.



A mulher que era moradora de Quatá, estava acompanhada de familiares durante as compras no hipermercado.

Segundo informações prestadas à Polícia Militar e que constam no boletim de ocorrência, ela estava subindo do térreo ao andar superior pela escada rolante e quando estava no meio do trajeto acabou sofrendo a queda.

Um funcionário da empresa teria acionado o botão de emergência que desligou a escada rolante.

Peritos da Polícia Científica foram acionados e compareceram ao local. A Polícia Civil vai investigar o caso.