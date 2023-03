OSVALDO CRUZ: Inaugurado projeto Cozinhalimento para cursos às mulheres

A Prefeitura de Osvaldo Cruz inaugurou o projeto Cozinhalimento “José Carlos Serafim”, um curso que visa proporcionar aulas para mulheres que vivem no campo, ajudando-as a aproveitar 100% de tudo o que produzem.

A cerimônia contou com as presenças de autoridades do município e familiares de José Carlos Serafim, que recebeu a homenagem em ter seu nome no projeto.

De acordo com a Prefeitura, o Cozinhalimento foi intermediado pelo vereador Homero Morales Massarente junto ao Estado.

O Projeto Cozinhalimento foi implementado na antiga Escola de Excepcionais, prédio que foi comprado e reformado pela Prefeitura de Osvaldo Cruz.

Em todo Estado, 305 municípios aderiram ao projeto e, no ano passado, foram inauguradas 55 cozinhas. Em 2023 inauguraram 28, e faltam 72 para serem implantadas em 100 dias.

A iniciativa tem como objetivo capacitar mulheres para que elas possam agregar valor aos alimentos produzidos em suas propriedades, transformando-os em produtos para comercialização como doces, geleias, compotas, entre outros.

Com isso, elas poderão ampliar sua renda e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de suas famílias.