Suspeito de roubo capota caminhonete em perseguição em Piracicaba

Uma caminhonete modelo Ford Ranger, que tinha sido roubada na cidade de Rio das Pedras, foi encontrada pela Polícia Militar no bairro Bosques do Lenheiro, em Piracicaba, na madrugada desta segunda-feira (13). De acordo com o boletim de ocorrências, os policiais foram informados de que o veículo estava indo em direção a Piracicaba.

Quando encontraram a caminhonete, os policiais deram ordem de parada para o condutor, que se recusou, e uma perseguição teve início. Durante a fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e capotou. Nada de ilegal foi encontrado durante a abordagem. O suspeito foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Rezende, e, depois, para o Plantão Policial. Enquanto estava na delegacia, o homem precisou ser contido após se exaltar e chutar armários. Ele foi indiciado por furto de veículo e dano ao patrimônio público.