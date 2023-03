2ª Corrida Pedestre 5km atrai atletas e amadores de Flora Rica e região

No domingo, 12, as ruas de Flora Rica se transformaram no percurso TVCOM Running, através da 2ª Corrida Pedestre 5km em celebração ao 70º Aniversário da cidade. 180 corredores profissionais e amadores de Flora Rica e região participaram do trajeto, que garantiu premiações com troféus e medalhas.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Lazer e Cultura, Roberto Nardi, “as classificações foram por modalidades, incluindo, a local, a qual teve como vencedores Ademilton da Silva em primeiro lugar, Vanderson da Silva em segundo e Alan Gonçalves em terceiro”, destacou.

Durante a corrida foram servidas frutas e água mineral aos presentes.

O secretário de Esportes parabeniza todos os participantes da 2ª Corrida Pedestre 5km e aproveita a oportunidade para agradecer o empenho de toda equipe, Daniel Diretor da Cultura, Carolaine chefe de Esporte e Matheus do Programa Frente de Trabalho. “Agradeço o empenho de toda equipe que desde às 06:00 horas da manhã estiveram presentes no local, a fim de receber os participantes da melhor forma possível. Nosso agradecimento também ao prefeito Fábio, que prestou todo apoio na realização da corrida e esteve sempre presente prestigiando mais esta iniciativa esportiva”, ressaltou Roberto.

No próximo final de semana, as celebrações continuam no sábado, 18 com o 6º Torneio de Futebol Médio Master às 15:00 horas no Estádio Municipal e no dia 19 a tradicional Cavalgada.