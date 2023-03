Caminhoneiro morre após ser atingido por viga de concreto

Por volta das 14h30 desta segunda-feira,13, um caminhoneiro, identificado como Marconi Araújo da Silva, morreu após ser atingido por uma viga de concreto que se desprendeu ao ser carregada no caminhão conduzido pela vítima.

De acordo com as informações obtidas, o acidente aconteceu em uma empresa na SP-294 em Tupã, e o caminhoneiro estava ao lado do veículo quando foi atingido.

O Corpo de Bombeiros de Tupă foi acionado e se deslocou para o atendimento um caminhão Auto Bomba e Salvamento e uma Unidade de Resgate.

A vítima foi socorrida em parada cardiorrespiratória para o pronto socorro da Santa Casa de Tupã, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.