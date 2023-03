Coral da UniFAI está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para as aulas de Coral do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), mais uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT).

Podem participar alunos, docentes e servidores técnico-administrativos da UniFAI, bem como toda a comunidade de Adamantina e região. Não é necessário ser cantor ou entender de música, basta querer se divertir cantando em grupo.

O início das aulas está marcado para o dia 20 de março, segunda-feira, no Bloco I do Câmpus II. As aulas acontecem às segundas-feiras, 18 horas, e aos sábados, 9 horas, com a professora Maria.

São 30 vagas por turma e todos os cantores receberão certificado de participação. A atividade é gratuita e os interessados podem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUyYsFlFM17d0zEAIrpuZbjfht1yb7UtSMcPCF9zjhFAQ5jg/viewform.

“O intuito é proporcionar momentos de diversão e leveza através da música. Os participantes também terão a oportunidade de desenvolver a percepção e habilidades, como se preparar para apresentações e eventos, por meio de exercícios de aquecimento vocal e outras dinâmicas. É uma forma de trazer as pessoas para dentro da UniFAI em um momento de descontração, como se fosse uma cantoterapia”, ressalta a pró-reitora de Extensão da UniFAI, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Mais informações podem ser obtidas na PROEXT, pelo telefone (18) 3502-7010 (Ramal 8033) ou pelo e-mail [email protected].