Dracena terá casa de apoio para abrigar mulheres e filhos vítimas da violência doméstica

A Roda de Conversa Políticas Públicas na Concretização do Direito da Mulher realizada na quarta-feira, 8, na Casa da Advocacia e Cidadania, numa promoção da OAB e Delegacia de Defesa da Mulher reuniu advogados, autoridades civis, políticas e militares.

O prefeito André Lemos esteve acompanhado da primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Bianca Kozan Lemos, também participaram secretários municipais e outros representantes da administração municipal.

Entre os assuntos tratados esteve a instalação da casa de apoio, em Dracena, para abrigo de mulheres e filhos vítimas de violência, atendendo a região. A secretária Bianca explicou que existe uma condenação para que a Prefeitura local e o Governo do Estado, viabilizem a instalação da casa de apoio na cidade. Consta que tal condenação judicial se deu antes da atual gestão assumir a municipalidade.

Bianca informou que em 2021 assim que assumiram a gestão da Prefeitura solicitou uma reunião online com o Estado, pedindo ajuda financeira para que a unidade fosse instalada, mas não teve o pedido de apoio de custeio atendido. No ano seguinte, uma reunião envolvendo a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) ficou decidido que o Estado faria o cofinanciamento da casa de apoio e que tal unidade seria instalada na cidade de Osvaldo Cruz.

Bianca informou que o custo de manutenção anual da casa de apoio gira em torno de R$ 1 milhão. Após a decisão de ser instalada a unidade na região, inconformada, a secretária Bianca entrou em contato com o então Governador do Estado Rodrigo Garcia que determinou à então secretária Célia Parnes (Desenvolvimento Social), que atendesse Dracena com mais uma unidade da casa de apoio.

“Trata-se de uma grande conquista para nossa cidade, uma vez que poderemos dar uma maior assistência às mulheres vítimas de violência doméstica e até salvar vidas”, comemorou a secretária Bianca Lemos.