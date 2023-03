Ex-aluno de Ciência da Computação da UniFAI é aprovado em Programa de Mestrado na UTFPR

O ex-aluno do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Daniel de Oliveira Silva, foi aprovado para o Programa de Mestrado Profissional em Informática com ênfase em Engenharia de Software, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Cornélio Procópio (PR).

Daniel se formou em 2020 e, no ano seguinte, cursou uma pós-graduação em Ciência de Dados, também na UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos (modalidade remota).

Ele conta que o principal objetivo quanto ao mestrado é se profissionalizar em aplicar técnicas, que muitas vezes são vistas apenas na teoria, no âmbito profissional, como por exemplo, métodos de inteligência artificial na área de engenharia de software.

Atualmente, Daniel trabalha no Departamento de Tecnologia da Informação (TI) da cooperativa de crédito Sicoob Nosso, onde aplica diariamente o que aprendeu durante a graduação. “Minha trajetória na UniFAI foi primordial para chegar aonde estou hoje. Todo o conhecimento adquirido na faculdade serviu como base tanto para cursar a pós quanto para ingressar no mestrado. O que ajudou muito foi realizar atividades extracurriculares, como participações no CICFAI e Academy Coding, além de ter sido comprometido durante todo o curso. O profissional na área de tecnologia precisa estar sempre se especializando e estudando, por ser uma área que está em constante evolução. Tanto o mercado de trabalho quanto a área acadêmica buscam isso em um profissional. É preciso ter disciplina nos estudos, fazer cursos extras e adquirir o máximo de experiência possível. Assim, quando as oportunidades surgirem, você estará pronto para elas”, ressalta.