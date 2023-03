FLÓRIDA: Secretaria de Cultura vai cadastrar artesãos e artistas locais

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Flórida Paulista vai cadastrar todas as pessoas residentes no município que praticam envolvimento com a cultura, seja ela na área de artesanato, música ou arte.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a ação permite integrar os profissionais nos projetos atualmente em desenvolvimento no município e também as futuras ações que serão implementadas.

O cadastro será realizado de 15 a 17 de março, das 13h às 16h30 no Centro Olímpico “Dr. Hiroshi Osaki”, antigo Clube Guanabara.

Os interessados deverão apresentar CPF ou RG e um comprovante de residência.

“Este cadastramento é importante para que se tenha um panorama completo dos talentos e habilidades da Cidade Amizade e visa valorizar as manifestações culturais, envolvendo toda comunidade floridense”, ressalta a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.