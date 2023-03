MARIÁPOLIS: Com várias reclamações, vereadores cobram manutenção em pontes e estradas rurais

Através de ofício enviado ao prefeito Ricardo Watanabe, vereadores da Câmara Municipal de Mariápolis estão cobrando serviços de reparos e manutenção em pontes e nas estradas rurais.

O oficio nº 18/2023 foi protocolado na Prefeitura Municipal de Mariápolis no dia 8 de março pedindo providências ao chefe do executivo após os vereadores receberem diversas reclamações.

O documento enviado ao prefeito foi subscrito pelos vereadores Carlos Pereira Amorim (presidente do legislativo), José Airton Ferreira, Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), Fernando Rombaldi Beserra e Pedro Firmino Filho.

No ofício os vereadores solicitam que seja feita a manutenção em pontes e estradas uma vez que moradores e principalmente sitiantes que utilizam as estradas rurais estão passando transtornos devido à falta de conservação e manutenção.

De acordo ainda com os vereadores, recentemente os sitiantes tiveram dificuldades em trafegar com animais, onde o bovino quebrou a perna nos buracos, pois a estrada se encontrava em péssimas condições.

Os vereadores afirmaram que a ponte mencionada está localizada no bairro Giró, entre o Cajueiro, sentido a cidade de Pracinha.

“Trata-se de situação que não pode acontecer no nosso município, uma vez que as estradas e pontes rurais devem ser mantidas em condições do escoamento da produção agrícola, bem como a locomoção dos moradores, devendo ser prioridade da administração municipal”, afirmaram os vereadores.