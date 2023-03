SALMOURÃO: Cursos em parceria com o Senar beneficiam a população

Entre os dias 24 e 27 de fevereiro aconteceu em Salmourão às aulas do curso de eletricista residencial.

O curso foi realizado pelo Sindicato Rural de Inúbia Paulista em parceria, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Salmourão.

Além do curso de eletricista residencial, que contou com os ensinamentos do instrutor Renato, o sindicato também realizou o curso de tratorista, com o instrutor José Eduardo e o curso de casqueamento animal, com o instrutor Celso Cuba.

O Sindicato Rural de Inúbia Paulista, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, juntamente com a Prefeitura Municipal de Salmourão, agradecem a todos os alunos que participaram do curso.