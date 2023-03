Vinicius Camarinha toma posse para o quinto mandato como deputado

Com a histórica votação de 123.316 votos, o deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB) toma posse na próxima quarta-feira (15) para o seu quinto mandato representando Marília e região no parlamento paulista.



Aos 43 anos, Vinicius tem um mandato voltado principalmente a saúde, social e educação, com recursos conquistados para todos os hospitais, santas casas e entidades, porém, ratifica que a maior obra da sua vida pública, de mais de 20 anos, é a construção do novo Hospital da Criança e da Mulher, com um investimento de R$ 100 milhões, sendo R$ 70 milhões na estrutura física e R$ 30 milhões para a compra de modernos equipamentos e mobiliário. A unidade será regional e até maior que o atual HC (Hospital das Clínicas).



Além do novo hospital, também fazem parte das conquistas de Vinicius obras como a construção das marginais da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, beneficiando mais de 30 mil pessoas que moram na região Norte de Marília, além dos motoristas que trafegam pelo trecho; tomógrafo do Hospital das Clínicas; aparelho Pet Scan do HOU (Hospital Oncológico da Unimar), nova cozinha e refeitório da Santa Casa de Misericórdia de Marília, dentre outras.



“É gratificante poder fazer do meu mandato um instrumento de transformação de vidas, poder levar atendimento de qualidade a quem mais precisa. Sigo para o novo mandato mais experiente e grato por todo o apoio recebido ao longo de todos esses anos”, disse Vinicius Camarinha.



Com uma votação recorde, nas eleições realizadas em 2 de outubro e consolidando o trabalho realizado, Vinicius foi o deputado estadual mais votado em 40 municípios da região Centro-Oeste, como: Marília, Cândido Mota, Garça, Paraguaçu Paulista, Pirajuí, Pompeia, Quatá e Vera Cruz, dentre outras.



A sessão solene de posse da 20ª Legislatura paulista vai acontecer na própria Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir das 15h. São Paulo conta com 94 deputados estaduais, já diplomados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Na quarta-feira, após a solenidade, acontecerá a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, quando também será escolhido o novo presidente do parlamento paulista.