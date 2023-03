Workshop internacional debate cultivo e manejo do amendoim

Plateia no auditório Ipê, no campus II da Unoeste (Foto: Homéro Ferreira)

Estudantes de graduação e de pós-graduação em agronomia, produtores e representes de empresas do setor, participaram na manhã desta segunda-feira (13) e no começo de tarde do Peanut Workshop (oficina do amendoim), evento internacional realizado no auditório Ipê, no campus II da Unoeste, em Presidente Prudente. Dentre as dez palestras, oito foram de pesquisadores vinculados à Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, com a qual a Unoeste mantém convênio de cooperação técnica e científica formalizado há quase quatro anos: em 1º de agosto de 2019.

Antes, já eram mantidas relações entre pesquisadores das duas instituições, intermediadas pela brasileira Dra. Cristiane Pilon, desde 2017, que faz parte da comitiva que hoje esteve no workshop, à tarde visitou a fazenda do produtor de amendoim Helder Lamberti, em Regente Feijó; e às 14h desta terça-feira (14) visitará a empresa de importação e exportação Beatrice Peanuts, em Tupã. Conforme a pesquisadora, a ideia trabalhada junto ao pesquisador vinculado à Unoeste, Dr. Fábio Rafael Echer, foi trazer os norte-americanos para conhecer a produção científica daqui.

Interação e interesse

Conforme o Dr. Fábio, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, o planejamento desse encontro era para 2020, mas foi sendo adiado por causa da pandemia do coronavírus. Outra proposta foi a dos estudantes da graduação e pós-graduação, de mestrado e doutorado, terem contato com a cultura e as pesquisas científicas dos norte-americanos; de acordo com a Dra. Cristiane e para quem o evento resultou em uma troca benéfica, de boa interação e de grande interesse, com perguntas cabíveis, embasadas no conhecimento técnico-científico.

Ao falar dos pesquisadores da Universidade da Geórgia, o Dr. Fábio disse que cada um proporcionou importantes contribuições, em suas diferentes áreas de pesquisa sobre a cultura do amendoim. “Assim, o evento coroou essa parceria de alguns anos e representou experiência única, revestido da importância de criar network, de falar outra língua (a inglesa) e de saber da oportunidade de intercâmbios através da pesquisa”, pontuou o coordenador da pós para dizer que o conteúdo debatido contribuiu para os estudantes que forem atuar com a cultura do amendoim e também outras culturas.

Qualidade internacional

As palestras foram predominantemente técnicas, sobre fertilidade do solo, arranjos de plantas, pragas e doenças; e no aspecto generalista, foi com relação à importância do extensionismo, que nos Estados Unidos é diferente do Brasil, com pesquisadores que ocupam a maior parte do seu tempo com extensão. “As pesquisas feitas aqui estão muito em linha com as pesquisas deles lá; com resultados muito similares, apesar de estarmos em ambientes diferentes. A gente vem desenvolvendo um trabalho de qualidade internacional”, comentou o Dr. Fábio.

Na abertura, o pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão Dr. Adilson Eduardo Guelfi saudou oficialmente os visitantes e demais participantes, enalteceu a importância da parceria e falou sobre o compromisso da Unoeste com o ensino, a pesquisa e a extensão nos campi de Presidente Prudente, Jaú e Guarujá. O pró-reitor Acadêmico Dr. José Eduardo Creste disse que a parceria da Unoeste com a Universidade da Geórgia irá trazer vários frutos e avanço muito significativo na cultura do amendoim. Em nome da reitora Ana Cristina de Oliveira Lima afirmou que a Unoeste está empenhada em continuar dando todo apoio.

Realização de intercâmbios

“É um evento muito importante para o desenvolvimento e a consolidação da cultura do amendoim em nossa região”, disse o diretor da Faculdade de Ciências Agrárias, Dr. Carlos Sergio Tiritan em relação ao oeste do estado de São Paulo. O Dr. Fábio abriu as palestras, para falar sobre a parceria entre as duas instituições de ensino superior e traçar a cronologia do estreitamento de relações entre a Unoeste e produtores de amendoim, desde 2018. Citou intercâmbios na Universidade da Geórgia, entre os quais o do estudante de agronomia em 2019, Leonardo Vesco Gualdi.

O casal de pesquisadores Dr. Edemar Moro e Dra. Adriana Lima Moro também fizeram intercâmbio de pesquisa na universidade norte-americana, em 2018; um ano depois da estada da Dr. Cristiane Pilon na Unoeste, convidada pelo Dr. Fábio. A segunda apresentação foi de Carlos Felipe dos Santos Cordeiro que faz doutorado na Unesp em Botucatu, orientado pelo Dr. Ciro Rosolem e tem, na sua pesquisa, a contribuição do Dr. Fábio. O tema de Carlos foi sobre tópicos de pesquisa com amendoim no oeste de São Paulo.

Irrigação das lavouras

O Dr. Scott Monfort, ao falar da importância dos programas de extensão na produção de amendoim, contou que no estado da Geórgia são por volta de 3 mil produtores, que a área cultivada é de cerca de 300 mil hectares e que sua atuação é de 90% na extensão e 10% na pesquisa. O Dr. Scott Tubbs falou sobre sistemas de cultivo e manejo agronômico de amendoim. A Dra. Cristiane Pilon discorreu sobre fisiologia do amendoim e irrigação programada. Nos Estados Unidos 40% das lavouras de amendoim são irrigadas e no estado da Geórgia são 50%, de tal forma que são importantes as contribuições dos estudos sobre estresse hídrico, já que decisões mal tomadas sobre irrigação ou climática podem resultar em vários problemas.

Calagem e adubação do amendoim para alta produtividade e qualidade na Geórgia foi o tema do Dr. Glen Harris. O Dr. Marke Abney falou sobre manejo de artrópodes na produção de amendoim no sudeste dos Estados Unidos. O Dr. Bob Kemerait discorreu sobre o tema “Peanut Tx como uma ferramenta de manejo de doença”. O Dr. Timothy Brenneman falou sobre os desafios no manejo de doenças de solo em amendoim. O Dr. Rajagopalbabu ´Babu´ Srinivasan encerrou o workshop falando sobre o tema “Manejo integrado para Tripes e Murcha no cultivo do amendoim”. Ao final, o Dr. Fábio agradeceu os alunos envolvidos na organização do coffee break.