FLORA RICA: Tradicional Cavalgada será uma das atrações do aniversário da cidade

O evento mais tradicional e esperado em Flora Rica já tem data para acontecer.

No próximo dia 19 de março acontece mais uma edição da Cavalgada Rural em celebração ao 70° aniversário de Flora Rica.

O encontro dos cavaleiros e comitivas da região será realizado pela Diretoria de Cultura através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura e apoio da Prefeitura Municipal de Flora Rica.

A exemplo das edições anteriores, a Cavalgada Rural contará além da participação de moradores de Flora Rica; também contará com comitivas de várias cidades da região – que já estão confirmando presença.

Durante o desfile haverá um trio elétrico com locução profissional, a fim de animar todos os presentes. Também será oferecido um almoço gratuito com música ao vivo do cantor Gustavo Dezani.